Osmaniye'de Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi, Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika
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Osmaniye'de Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi, Alevlere Teslim Oldu

Osmaniye\'de Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi, Alevlere Teslim Oldu

Osmaniye'de kontrolden çıkarak şarampole devrilen akaryakıt yüklü tanker alev aldı. Sürücü kazadan şans eseri kurtulurken, yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

03.04.2025 08:47  Güncelleme: 10:19
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OSMANİYE'de kontrolden çıkarak şarampole devrilen akaryakıt yüklü tanker, alev topuna döndü. Sürücü, araçtan çıktıktan sonra tanker çıkan yangında alev topuna döndü.

Kaza, saat 22.00 sularında Tarsus Adana Gaziantep otoyolu Bahçe Gişelerinde meydana geldi. Gaziantep'ten Osmaniye istikametine seyir halinde olan akaryakıt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin yardımıyla araç şoförü kabinden çıkartıldıktan sonra tanker alev aldı. Kısa sürede yangın büyürken, olay yerine Osmaniye, Düziçi ve Bahçe belediyelerinin itfaiye müdürlüklerinden ekipler sevk edildi. Alevlerin çevreye yayılmasını önlemek için ekipler yoğun çaba sarf ederken, küçük çaplı patlama sesleri korkuya neden oldu. Kaza nedeniyle yolda trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Yaralı sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: Osmaniye,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Osmaniye'de Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi, Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi, Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika
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