Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altında

Osmaniye'de orman yangını (2)
Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Sarıtanışmanlı köyünde saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin 2 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda arazözle 3 saatlik müdahalesinin sonucu kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,Osmaniye,
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