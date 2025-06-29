Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altında

Osmaniye'de orman yangını (2)

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Sarıtanışmanlı köyünde saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin 2 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda arazözle 3 saatlik müdahalesinin sonucu kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,Osmaniye,