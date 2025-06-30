Osmaniye'de Orman Yangınları İçin Uyarılar - Son Dakika
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Osmaniye'de Orman Yangınları İçin Uyarılar

30.06.2025 14:32
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Osmaniye’de orman yangınları riskine karşı camilerden ve araçlardan halka uyarı yapıldı.

OSMANİYE Orman İşletme Müdürlüğü, artan sıcaklıklarla birlikte orman yangınlarına karşı alınan önlemler kapsamında halkı bilgilendirmek için cami hoparlörlerinden ve orman yangın söndürme araçlarından uyarı anonsları yaptı. Duyurularda, vatandaşlara orman içinde ateş yakmanın yasak olduğu ve yangın görüldüğünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiği hatırlatıldı.

Orman yangınlarının neden olduğu büyük zararların önüne geçmek amacıyla harekete geçen Orman İşletme Müdürlüğü, özellikle ormanlık alanlara yakın köylerde ve yaylalık gibi yerleşim yerlerinde bilgilendirme yapılması için Osmaniye İl Müftülüğünden destek istedi. Müftülüğün koordinasyonuyla camilerde, ateş yakmanın yasak olduğuna ve herhangi bir duman ya da yangın fark edildiğinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğine dair uyarılar yapıldı.

Aynı zamanda orman yangın söndürme araçlarıyla yaylalık alanlar ve ormanlık bölgelerde devriye gezen ekipler, vatandaşlara yönelik yapılan uyarılarda, "Değerli vatandaşlarımız; ormanlık alanlara giriş-çıkışlar yasaklanmıştır. Bahçe temizliği için dahi olsa ateş yakmak, anız yakmak, çöp veya izmarit atmak kesinlikle yasaktır. Bu eylemlerin adli ve idari cezaları bulunmaktadır. Ormanlık alanda herhangi bir duman ya da yangın fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi önemle rica olunur. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan uyarılar, Orman İşletme Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Paylaşımlarda, "Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü olarak, sorumluluk alanımız içerisindeki ormanların korunmasına yönelik çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda, koruma ekiplerimiz düzenli devriye faaliyetleri yürütmekte ve vatandaşlarımızı orman yangınlarına karşı bilinçlendirmektedir. Hassas alanlarda ateş yakma. Çöpünü ve sigara izmaritini doğaya atma. Ormanda ateş veya duman gördüğünde 112 ya da 177'yi ara. Ormanlarımızı hep birlikte koruyalım" denildi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Osmaniye'de Orman Yangınları İçin Uyarılar - Son Dakika

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