Osmaniye'de Sağanak ve Şiddetli Rüzgar Etkili Oldu

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Osmaniye'de etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bir iş merkezinin çatısı uçtu.

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Bazı evlerin giriş katları ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açan yağış nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanakla başlayan şiddetli rüzgarda, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki 5 katlı iş merkezinin çatısı uçtu.

Devrilen ağaçların park halindeki 2 otomobile zarar verdiği bulvar, ulaşıma kapatıldı.

Çatının uçma anı kamerayla görüntülendi.

Belediye ekipleri, sağanak ve rüzgardan etkilenen yerlerde temizlik çalışması başlattı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı iş yerlerinde hasar oluşan Cebeli Bereket Konteyner Çarşısı'nda incelemede bulundu.

İş yerleri zarar gören esnafla görüşen Vali Yılmaz, oluşan zararın giderilmesi için çalışmalara hemen başlanacağını belirtti.

İnceleme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz, "Yaklaşık bir saat önce Osmaniye'mizde maalesef çok güçlü bir fırtına ve yağmur çatıların uçmasına, ağaçların devrilmesine, konteyner çarşımızdaki birçok iş yerinin çatısının uçmasına yol açtı. Ama biz devlet olarak buradayız, vatandaşlarımızın yanındayız. Hamdolsun şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yok. Bizim için önemli olan bu. Bunların hepsini Allah'ın izniyle en kısa sürede yerine getiririz." diye konuştu.