Osmaniye'de düzenlenen etkinlikte 50 çocuk sünnet ettirildi.
AK Parti Osmaniye İl Başkanlığınca, Vali Kerem Al Karaçay Kültür Parkı'nda organize edilen sünnet şölenine 50 çocuk ve aileleri katıldı.
Etkinlikte sünnet ettirilen çocuklara hediye verildi.
İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa, şöleni geleneksel hale getirmeyi istediklerini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de Sünnet Şöleni - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?