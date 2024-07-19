Osmaniye'de tır dorsesine yüklü "asfalt silindiri"nde 77 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araç sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu uygulama noktasında asfalt silindiri yüklü Zeynal Ş. idaresindeki tırı durdurdu.
Narkotik detektör köpeğiyle yapılan aramada, dorsedeki asfalt silindirinin ön tekerinin gizli bölmesinde 77 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan tır sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.???????
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de Tır Dorsesinde 77 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?