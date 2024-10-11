Osmaniye\'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

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OSMANİYE'de aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında D400 karayolu Kayalı köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 80 AAC 021 plakalı otomobil, önünde ilerleyen 07 D 1543 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan iki otomobil de bariyerlere çarparken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobillerde yaralanan 2 kişi, ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: İbrahim EMUL-Kamera: OSMANİYE,,