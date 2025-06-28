Osmaniye'de Trafik Kazası: Bir Ölü

OSMANİYE'de TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Serdar Daş (30) hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Kadirli-Andırın kara yolu üzerindeki Kayasuyu köyü yakınlarında meydana geldi. Andırın istikametinden Kadirli yönüne seyir halinde olan sürücüsünün kimliği henüz belli olmayan TIR ile, köy içinden ana yola çıkan Serdar Daş yönetimindeki 80 LB 804 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Serdar Daş olay yerinde hayatını kaybetti.Cenaze, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber – Kamera: Efendi ERKAYIRAN/ Osmaniye,