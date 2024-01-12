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Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada dereceye giren gençlere ödül verildi - Son Dakika
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Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada dereceye giren gençlere ödül verildi

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Gençler Kültür ve Sanat Yarışması'nda başarılı olan gençlere ödül töreni düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, Kayı Boyu Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen törende gençleri tebrik etti. Törenin ardından müzik, şiir, tiyatro ve münazara yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada dereceye giren gençlere ödül verildi
12.01.2024 - 21:49,
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Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen "Gençler Kültür ve Sanat Yarışması"nda dereceye girenlere törenle ödül verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, Kayı Boyu Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen törende başarılı olan gençleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından müzik, şiir, tiyatro ile bilgi ve münazara yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada dereceye giren gençlere ödül verildi - Son Dakika
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