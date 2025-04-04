Osmaniye Valisi'nden AA'nın 105. Yılı Kutlaması - Son Dakika
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Osmaniye Valisi'nden AA'nın 105. Yılı Kutlaması

Vali Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın 105. yılını kutlayarak, haber ajansının önemini vurguladı.

04.04.2025 13:46
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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yılmaz, mesajında, AA'nın doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdürdüğünü, millet için güvenilir haber kaynağı olma başarısı gösterdiğini belirtti.

AA'nın, habercilik alanında referans ve eğitim kurumu olma niteliği taşıdığını kaydeden Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Mücadele'nin başladığı süreçte, bağımsızlık hareketini hem yurda hem dünyaya duyuran Anadolu Ajansı, mücadelede üstlendiği kritik görevlerle Cumhuriyet tarihi içinde özel bir yere sahip olmuştur. Türk milletinin istiklali uğruna verdiği bu mücadelede, Anadolu'nun sesini ve haklılığını duyurma gibi önemli ve kutsal bir vazife üstlenen Anadolu Ajansı'mızın 105. yılını yürekten kutluyorum."

Yılmaz, AA'nın dünyanın sayılı haber ajansları arasında yerini aldığını belirterek, "Kamuoyunu bilgilendirme görevini başarıyla yerine getiren Anadolu Ajansının kuruluşunda liderlik yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve emeği geçenleri rahmet ve şükranla anıyor, daha nice asırlar yaşamasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Erdinç Yılmaz, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Kültür, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye Valisi'nden AA'nın 105. Yılı Kutlaması - Son Dakika

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