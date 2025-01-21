Osmaniye'ye 8 Yeni Sağlık Aracı

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Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen 8 yeni araç hizmete başladı.

Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen 5 ambulans ile 2 UMKE ve 1 evde sağlık hizmeti aracı için anahtar teslim töreni düzenlendi.

Vali Erdinç Yılmaz, törendeki konuşmasında, araçların hayırlı olmasını diledi.

Konuşmanın ardından 8 araç görev yerlerine uğurlandı.

Programa AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Özdokur, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun ve İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz da katıldı.