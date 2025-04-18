Ösym, Hafta Sonu 4 Ayrı Sınav Düzenleyecek - Son Dakika
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Ösym, Hafta Sonu 4 Ayrı Sınav Düzenleyecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hafta sonu dört ayrı sınav düzenlenecek. Sınavlar için nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulundurulacak.

18.04.2025 14:07
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(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hafta sonu dört ayrı sınav düzenlenecek. Sınavlar için nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulundurulacak.

ÖSYM, hafta sonu dört sınav düzenleyecek. ÖSYM, yarın Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-DGUY), 20 Nisan Pazar günü ise Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-GUY), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) ve Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025- STS Diş Hekimliği 1. Dönem) düzenlenecek.

DGUY ve GUY sınavları Ankara elektronik sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınavlar için 33 elektronik salon kullanılacak. Cumartesi ve Pazar günleri saat 13.45'te başlayacak sınavlar kapsamında, adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara 60 soru için 90 dakika cevaplama süresi verilecek.

DUS 1. Dönem Ankara ve İstanbul'da, 3 sınav merkezinde uygulanacak. STS Diş Hekimliği 1. Dönem ise yalnız Ankara'da yapılacak. Sınavlar için 19 bina ve 424 salon kullanılacak. Pazar saat 10.15'te başlayacak sınavlarda adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak. STS Diş Hekimliği Sınavı'nda 120 soru için 150 dakika cevaplama süresi olacak.

DUS, Temel Bilimler Testi (TBT) ve Klinik Bilimler Testi (KBT) şeklinde yapılacak. Temel Bilimler Testi'nde 40 soru, Klinik Bilimler Testi'nde 80 soru olacak. Toplam 120 soru için 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, sınavlarda 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Sınav uygulamalarıyla ilgili bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Hafta sonu ikisi elektronik, ikisi kağıt tabanlı olarak düzenlenecek dört sınava toplam 12 bin 483 aday katılacak. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretlerinden muaf tutulacak. Sınavlara 10 engelli aday katılacak. Engelli adaylar için hem elektronik sınav binalarında hem de diğer sınav binalarında gerekli düzenlemeler yapıldı. Sınavlarda emniyet personeli dahil 1517 görevli yer alacak. Tüm adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için cumartesi günü saat 11.00-13.30 saatleri arasında, pazar günü ise saat 07.00-10.00 ve 11-00-13.30

saatleri arasında il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulundurulacak.

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Kaynak: ANKA

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