ÖSYM, Üniversite Tercih İşlemi Yapacak Adaylara Uyarıda Bulundu

Güncel

(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemi yapacak üniversite adaylarına, tercih kılavuzunu dikkatli incelemeleri uyarısında bulundu.

ÖSYM, 2024-YKS sonuçlarının16 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite tercihi yapacak adaylar için sosyal medya hesabından uyarı yaptı. Bugün başlayan tercih işlemlerinin 2 Ağustos'a kadar süreceği belirtilen açıklamada, tercihleri, Yükseköğretim Kontenjanları ve Programları Kılavuzu'ndaki kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak adayların kendilerinin yapacağı hatırlatıldı.

ÖSYM, tercih yapacak adaylara kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuzdaki bilgiler doğrultusunda yapmaları uyarısında bulundu.

ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.