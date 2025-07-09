Otel Yangını Davasında Sanık Savunması - Son Dakika
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Otel Yangını Davasında Sanık Savunması

09.07.2025 19:47
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Bolu'daki otel yangını davasında Emine Murtezaoğlu Ergül, olay gecesi yaşadıklarını anlattı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve şirketin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Emine Murtezaoğlu Ergül savunma yaptı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen davanın ilk duruşması, sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

Duruşmanın üçüncü gününde kızları Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras'ın ardından dinlenilen Emine Murtezaoğlu Ergül, olay gecesi otelde olduğunu ve hasbelkader kurtulduğunu söyledi.

Yangının çıktığı gece 6018 numaralı odada kaldığını belirten Ergül, sesleri duyunca yataktan fırladığını, kapıyı açınca dumanla karşılaştığını anlattı.

Ergül, doğuştan görme engeli olduğu için lens kullandığını belirterek, "Çok zorlukla lenslerimi takabildim. O sırada kızım aradı. Ne yapacağını sordu. Ben de ona 'kesinlikle kapıyı açma, altına ıslak bir havlu koy ve pencereden çık' dedim." diye konuştu.

O sırada odasının önündeki çatıya birinin atladığını ve kendisinden battaniye istediğini aktaran Ergül, "Ben de elime ne geçerse fırlattım. O sırada yine kızım aradı. 'Camları açamıyorum, çocuk kilidi var.' dedi. Ben de 'Kır o zaman, seni alırlar.' dedim." ifadesini kullandı.

Ergül, Gazelle Otel'de olan eşini arayıp yardıma gelmesini istediğini, daha sonra da hem dışarı çıkmaya hem de insanlara yardım etmeye çalıştığını söyledi.

Havanın aydınlandığı bir zamanda gelen küçük kızının eşinin, torunlarını ve kızlarını alıp gittiğini belirten Ergül, "İçeride tanıdıklarım, ahbaplarım vardı. Sürekli onların durumunu soruyordum. Çocukları yolladıktan sonra otelin yanına gitmeye çalıştım ama jandarma otele kimseyi yaklaştırmıyordu. Sonra birkaç gün Gazelle Otel'de kaldıktan sonra kızlarla İstanbul'daki eve gittik." diye konuştu.

"Otelin yönetimini eşim yapardı"

Sanık Ergül, otele tatillerde kızlarıyla geldiğini, onlar büyürken İstanbul'da yaşadığını, anne babasına ve torunlarına baktığını dile getirerek, "Bundan dolayı otelin işleyişiyle hiçbir ilgim yok. Gittiğim zamanlarda sadece çiçekleri sulayın, burayı süpürün gibi şeyleri söylerim." dedi.

Mahkeme başkanının "Otel işlerine karışır mıydınız? İmza yetkiniz var mı?" sorusuna Ergül, "Yetkim var, doğru. Eşim olmadığı zaman evrak getirirlerdi, imzalardım. Otelin yönetimini eşim yapardı. Emir Aras müdürdü ama eşime sormadan bir şey yapmazdı." yanıtını verdi.

Ergül, Zeki Yılmaz'ın işletme müdürü olduğunu, yıllardır Kartalkaya'da çalıştığını belirterek, "Elektrik teknikeri ilk başta Bayram ve Hüseyin idi. Sonrasında yenilerin hiçbirini tanımıyorum. Ahmet Demir, Gazelle Otel'in genel müdürüdür. Ahmet Demir, Grand Kartal otelin yönetimiyle ilgili işler yapmaz." ifadesini kullandı.

Çocuklarının otele hangi sıklıkla geldiği sorusuna Ergül, "Ceyda ve Elif, sadece tatillerde gelirlerdi. Zaten çocuk büyütüyorlar. Genelde İstanbul'dalar." cevabını verdi.

Ergül, yangın güvenliğiyle ilgili eksikliklerin belirtildiği rapordan ne zaman haberi olduğuna ilişkin soru üzerine, "Yangından sonra haberim oldu. Emir Aras, Kadir Özdemir, Mehmet Salun, Cemal Özer'in tek başına bu eksiklikleri giderme yetkisi yoktu, sormadan bir şey yapamazlar." diye konuştu.

"Grand Kartal Otel'de yangın eğitimi verildi mi? Yangın tatbikatı yaptınız mı?" sorusuna Ergül, "Hiçbir bilgim yok." yanıtını verdi.

Ergül'ün savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Kartalkaya, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yargı, Hukuk, Kaza, Bolu, Son Dakika

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