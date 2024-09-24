Otel Yangını Elektrik Kontağından Çıktı

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YANGININ, ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Otel yangınıyla ilgili Kars Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz Faikbey Caddesi'nde faaliyet gösteren bir otelde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tamamen kontrol altına alınmış olup soğutma, temizlik ve hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Yangından etkilenen şahıslar, tedbir amaçlı olarak Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmışlardır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.