Otizmli Çocuklar Sanatla Sosyalleşiyor

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Tokat'ta otizmli çocuklar kafede bir araya gelerek hem resim yapıyor hem de kendilerini keşfediyor.

Otizmli çocukların sosyalleşmesi için kentteki bir kafede düzenlenen etkinlikte, çocuklar resim kağıtları ve boyalarla buluşturuldu.

Annelerinin eşlik ettiği 10 otizmli çocuğa, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun Elif Dülek, gönüllü olarak suluboya resim tekniklerini öğretti.

Çocuklar yaptıkları resimlerle hem eğlendi, hem de arkadaşlarıyla bir araya gelerek sosyalleşti.

Dülek, AA muhabirine, otizmli çocukların bazen topluma karışabilmekte zorluk çektiğini söyledi.

Bunu sanatla aşmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini, başka otizmli çocukları da ağırlayacaklarını belirten Dülek, "Burada onlara güzel bir ortam sağlıyoruz. Anneleriyle birlikte güvende hissediyorlar. Güzel bir atmosfer oluşuyor. Güzel bir etkinlik yapıyoruz. Çocuklar sanat ile kendilerini keşfediyor. Kendilerini sanatla ifade etmeyi öğreniyorlar. Özgüvenleri açısından da katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum. Onların gelişiminde rol oynamak beni çok mutlu ediyor. Otizmli çocuklarla resim yapmak çok eğlenceli. Çünkü onlar dünyaya çok şeffaf bakıyorlar. Hiçbir gözlükleri yok, hiç ön yargıları yok." diye konuştu.

Özel gereksinimli bireylerle çalışan Suna Arslan Köten ise "Burada yaptığımız etkinliğin amacı otizmli çocukların sanatsal ve kültürel açıdan gelişimlerini sağlamak. Otizmli bireylerde el göz koordinasyonunda ciddi problemler yaşanmakta. Açık alanlarda yaptığınızda sosyalleşmesini sağlıyorsunuz. El göz koordinasyonunu çalışıyorsunuz, iletişim problemlerini aşıyorsunuz. Bu tür etkinliklerin faydaları oluyor. Bu etkinliği onar kişilik gruplar halinde 150 çocukla yapmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Anne Şükran Aybek de güzel bir etkinlik olduğunu dile getirerek, "Anne oğul olarak resim yaptık. Güzel oldu. İnşallah devamı da gelir. Katılırım. Evde de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Oğlum resim yapmayı seviyor." dedi.