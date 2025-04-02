Otizmli Ufuk, Kafede Neşe Kaynağı Oldu - Son Dakika
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Otizmli Ufuk, Kafede Neşe Kaynağı Oldu

Tekirdağ'da otizmli Ufuk Akten, destek projesiyle kafe çalışanı oldu ve sosyal hayata uyum sağladı.

02.04.2025 13:17
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Tekirdağ'da bir kafede çalışan 46 yaşındaki otizmli Ufuk Akten, sosyal hayata uyum sağlayarak iş yerinin neşe kaynağı oldu.

Akten'e 9 aylıkken otizm tanısı konulmasının ardından ailesi çeşitli zorluklarla mücadele etmeye başladı.

Pandemi döneminde içine kapanan ve evden dışarı çıkmayan Akten'in durumuna üzülen ailesi, Tekirdağ Otizm ve Özel Bireyleri Destekleme Derneği (TOBDESDER) ile iletişime geçti.

TOBDESDER Başkanı Aysel Ergüney tarafından aileye "Otizmli çocuklar ve özel gereksinimli bireylerin istihdamı" projesi anlatıldı.

Proje kapsamında geçen yıl kafede destek personeli olarak işe başlayan Akten, hem sosyal hayata uyum sağladı hem de iş yerinin neşe kaynağı oldu.

TOBDESDER Başkanı Ergüney, AA muhabirine, otizmli çocuklar ve özel gereksinimli bireylerin istihdamı için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Derneğin istihdam projesine geçen yıl başladığını aktaran Ergüney, "Potansiyel iş yerlerini ziyaret edip iş yerlerine süreç hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Onlara İŞKUR'un teşvikleri konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz. Sonrasında da çalışabilecek otizmli bireyleri tespit edip onlara nasıl iletişim kuracakları konusunda eğitimler veriyoruz." dedi.

Ergüney, eğitimlerini tamamlayan otizmli bireylerin iş yerlerinde çalıştığını sözlerine ekledi.

"Hayata bağlandı"

İş yeri sahibi Hakan Erkovan ise Akten'in en çalışkan personellerinden biri olduğunu dile getirdi.

Gelen müşterilerin mutlaka Aktel'i sorduklarını anlatan Erkovan, "Kesinlikle Ufuk, iş yerinin neşe kaynağı oldu. Çalışanlarımız onunla çok iyi iletişim kuruyor. Onlar için de bir öğreti oldu. Ufuk, hayata bağlandı, sosyalleşti. Çalışma performansı olarak değerlendirdiğimizde Ufuk bizim için çok faydalı. Kendisine verdiğimiz işi en iyi şekilde yerine getiriyor." ifadelerini kullandı.

"Bambaşka çocuk oldu"

Anne Hülya Akten de oğlunun işe başlayacağını öğrendiğinde büyük mutluluk yaşadığını ifade etti.

Oğlunun bir yerde çalışabileceğine inanmakta zorluk çektiğini ve çok mutlu olduğunu vurgulayan Akten, şöyle konuştu:

"Ufuk, bu yaşına kadar hiçbir yerde çalışmadı. Burada çalışmaya başladı ve herkesi seviyor. Bir sürü arkadaş edindi. Çevreyle iletişimi daha fazla arttı. İçine kapalıydı. Tamamen karanlıkta oturuyorduk. İnzivaya çekilmiş gibiydik ama şimdi değişti ve bambaşka çocuk oldu. Herkes karşı hareketleri değişti."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Otizmli Ufuk, Kafede Neşe Kaynağı Oldu - Son Dakika

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