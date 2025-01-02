Otobüs Şoförü, Hemşireyi Öldürmekten Ev Hapsiyle Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Otobüs Şoförü, Hemşireyi Öldürmekten Ev Hapsiyle Tahliye Edildi

İzmir'de hemşire Gizem Soylu'ya çarpan otobüs şoförü, ev hapsi tedbiriyle tahliye oldu.

02.01.2025 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Balçova ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 24 yaşındaki hemşire Gizem Soylu'ya çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan belediye otobüsü şoförü ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi.

İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, kazada hayatını kaybeden Gizem Soylu'nun ikizi Sinem Soylu ile yakınları, tutuklu sanık A.A. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki avukatı bilirkişi raporunun yetersiz olduğunu ve olay yeri keşif talepleri bulunduğunu söyledi.

Sinem Soylu da kardeşinin ölümüne neden olan kişiyle yüzleşmenin çok zor olduğunu belirterek, "Raporlara itiraz ediyorum. Gerçekten vicdan sahibi olan insan gerçekleri söyler. Bu kadın elinde telefonuyla oynayıp benim hayatımı bitirdi, kardeşimi öldürdü." dedi.

Bu sırada baygınlık geçiren sanık A.A'ya adliye görevlileri müdahale etti, su ve kolonya verildi.

Daha sonra söz verilen A.A, çok üzgün olduğunu ifade ederek, "Ben her gün yeniden ölüyorum. Çok üzgünüm. Üzüntüm çok büyük. Bunu dile bile getiremiyorum." diye konuştu.

Hakim, sanığın ev hapsi tedbiriyle tahliye edilmesine, olay yerinde keşif yapılmasına ve yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.

Kaza

Balçova ilçesinde 6 Kasım'da A.A. (45) yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki ESHOT'a ait otobüsün Mithatpaşa Mahallesi İnciraltı Kavşağı'nda çarptığı hemşire Gizem Soylu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, sürücü tutuklanmıştı.

İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar hapis istenen iddianameyi kabul etmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ev hapsi, Politika, 3-sayfa, Balçova, Güncel, Hukuk, izmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otobüs Şoförü, Hemşireyi Öldürmekten Ev Hapsiyle Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:13 DEM Parti heyetinin Meclis turu İlk durakları TBMM Başkanı Kurtulmuş oldu DEM Parti heyetinin Meclis turu! İlk durakları TBMM Başkanı Kurtulmuş oldu
14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardında yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardında yayınladığı mesaj dikkat çekti
12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
12:21 İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti
22:15 İşte ABD’deki saldırının başlangıç anı İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı
21:54 Bilal Erdoğan’dan tv100’e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır Bilal Erdoğan'dan tv100'e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:18 Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:54 HÜDA PAR ’Kürt Çalıştayı’ düzenliyor HÜDA PAR 'Kürt Çalıştayı' düzenliyor
20:46 Zelenskiy, Trump’a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır
20:27 Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs’ta tutuklandı Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs'ta tutuklandı
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 14:28:29. #1.13#
SON DAKİKA: Otobüs Şoförü, Hemşireyi Öldürmekten Ev Hapsiyle Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.