Otobüs Şoförü, Hemşireyi Öldürmekten Ev Hapsiyle Tahliye Edildi

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İzmir'in Balçova ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 24 yaşındaki hemşire Gizem Soylu'ya çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan belediye otobüsü şoförü ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi.

İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, kazada hayatını kaybeden Gizem Soylu'nun ikizi Sinem Soylu ile yakınları, tutuklu sanık A.A. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki avukatı bilirkişi raporunun yetersiz olduğunu ve olay yeri keşif talepleri bulunduğunu söyledi.

Sinem Soylu da kardeşinin ölümüne neden olan kişiyle yüzleşmenin çok zor olduğunu belirterek, "Raporlara itiraz ediyorum. Gerçekten vicdan sahibi olan insan gerçekleri söyler. Bu kadın elinde telefonuyla oynayıp benim hayatımı bitirdi, kardeşimi öldürdü." dedi.

Bu sırada baygınlık geçiren sanık A.A'ya adliye görevlileri müdahale etti, su ve kolonya verildi.

Daha sonra söz verilen A.A, çok üzgün olduğunu ifade ederek, "Ben her gün yeniden ölüyorum. Çok üzgünüm. Üzüntüm çok büyük. Bunu dile bile getiremiyorum." diye konuştu.

Hakim, sanığın ev hapsi tedbiriyle tahliye edilmesine, olay yerinde keşif yapılmasına ve yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.

Kaza

Balçova ilçesinde 6 Kasım'da A.A. (45) yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki ESHOT'a ait otobüsün Mithatpaşa Mahallesi İnciraltı Kavşağı'nda çarptığı hemşire Gizem Soylu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, sürücü tutuklanmıştı.

İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar hapis istenen iddianameyi kabul etmişti.