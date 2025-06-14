Otobüs Şoföründen Örnek Davranış

ANTALYA'da şehir içi özel halk otobüsü şoförü Halil Ay (52), otobüsünde unutulan ve içerisinden 10 bin TL çıkan çantayı yetkililere teslim etti. Halil Ay, "Halka hizmet ediyoruz. Otobüsümüze binen insanların can güvenliği nasıl bize emanetse unuttukları eşyalar da bize emanettir" dedi. Çantanın sahibi aranıyor.

Olay, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesinde Güzeloba Halk Plajı önünden hareket ederek Hurma Mahallesi'ne, oradan da aynı istikametin tersine dönüş yapan GCK76A sefer numaralı halk otobüsünde meydana geldi. Son durağa yaklaşan halk otobüsü şoförü Halil Ay'a yolculardan biri, arka koltukta çanta unutulduğunu söyledi. Şoför Ay, çantayı aldıktan sonra son durağa giderken durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'deki yetkililere bildirdi ve gelip çantayı teslim almalarını söyledi. Kısa sürede otobüsün olduğu noktaya gelen yetkililer, Halil Ay'dan çantayı alıp açtıklarında içerisinden 10 bin TL nakit ve kişisel eşyalar olduğunu gördü. Halil Ay, çantayı ve içerisinden çıkan parayı yetkililere teslim ettiği anı cep telefonuyla kayıt altına aldı. Ulaşım A.Ş. yetkilileri, parayı aldıktan sonra sahibinin bulunması için beklemeye geçti.

'PARALARI YETKİLİLERE TESLİM ETTİM'

Otobüs şoförü Halil Ay, "Halka hizmet ediyoruz. Otobüsümüze binen insanların can güvenliği nasıl bize emanetse unuttukları eşyalar da bize emanettir. Ben olaya böyle bakıyorum. Otobüsümde unutulan eşyalar, Ulaşım A.Ş. yetkililerine teslim etmek benim görevim. Bugün sabah sefere çıktığımız esnada yolculardan biri, bana bir çanta getirdi. Ben de çantayı otobüsün ön tarafına koyarak seferime devam ettim. Sonrasında Ulaşım A.Ş.'deki yetkilileri aradım. Mobil servis olarak gelen arkadaşlara telefonumla kayıt altına alarak çantayı teslim ettim. Çünkü ben bu şekilde şeffaf olmasını tercih ediyorum. Yetkililer, çantayı açıp kontrol ettiklerinde içerisinden bir deste para çıktı. 200 TL banknot şeklinde olan paraları, yetkili arkadaşlar sayıp teslim aldı. Kayıt altına alınan paraları kayıp eşya bürosuna götürdüler" dedi.

'İNSANİ OLARAK ÇOK RAHAT VE HUZURLUYUM'

Ay, "Parayı kaybeden insanın buna çok ihtiyacı olabilir. Bizim amacımız yerine ulaşması, çok sevinçli ve gururluyum. İnsani olarak yapılması gerekeni yaptım. Vicdanım çok rahat. Yaptığımız işten dolayı insanlar bize canını teslim ediyorlar. Ben de bundan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

Haber: Adem AKALAN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,