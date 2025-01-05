Otobüs Şoförüne Silahlı Saldırı

Güncel

Ankara'nın Keçiören ilçesinde tartıştığı belediye otobüsü şoförünü bacağından silahla yaralayan Ö.U, gözaltına alındı.

EGO Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, saat 15.55 sıralarında 252 numaralı EGO seferini gerçekleştiren otobüste, Sanatoryum Caddesi Emekli Durağı mevkisinde sürücü ile Ö.U. adlı yolcu arasında tartışma yaşandı.

Sürücü kabinine doğru saldırgan davranış sergileyip olay yerinden uzaklaşan Ö.U, saat 17.40 sıralarında EGO'nun Atapark Hareket Noktası'na gelerek tartışma yaşadığı şoföre silahla saldırdı.

Ö.U, üç el ateş ederken mermilerden biri şoförün bacağına isabet etti. Hareket noktasına çağrılan sağlık ekiplerince müdahale edilen şoför, bilinci açık bir şekilde hastaneye sevk edildi.

Şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı, EGO Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin hukuki süreç başlattığı öğrenildi.

Öte yandan alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Bürosu, tespit ettiği şüpheliyi olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.