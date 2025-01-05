Otobüs Şoförüne Silahlı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Otobüs Şoförüne Silahlı Saldırı

Ankara'da tartıştığı otobüs şoförünü bacağından vuran Ö.U. gözaltına alındı.

05.01.2025 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Keçiören ilçesinde tartıştığı belediye otobüsü şoförünü bacağından silahla yaralayan Ö.U, gözaltına alındı.

EGO Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, saat 15.55 sıralarında 252 numaralı EGO seferini gerçekleştiren otobüste, Sanatoryum Caddesi Emekli Durağı mevkisinde sürücü ile Ö.U. adlı yolcu arasında tartışma yaşandı.

Sürücü kabinine doğru saldırgan davranış sergileyip olay yerinden uzaklaşan Ö.U, saat 17.40 sıralarında EGO'nun Atapark Hareket Noktası'na gelerek tartışma yaşadığı şoföre silahla saldırdı.

Ö.U, üç el ateş ederken mermilerden biri şoförün bacağına isabet etti. Hareket noktasına çağrılan sağlık ekiplerince müdahale edilen şoför, bilinci açık bir şekilde hastaneye sevk edildi.

Şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı, EGO Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin hukuki süreç başlattığı öğrenildi.

Öte yandan alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Bürosu, tespit ettiği şüpheliyi olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Keçiören, Politika, 3-sayfa, Güncel, ankara, Ulaşım, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otobüs Şoförüne Silahlı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:50 Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı
22:50 Yeşil pasaport sahipleri, artık istediği gibi AB’ye giremeyecek Yeşil pasaport sahipleri, artık istediği gibi AB'ye giremeyecek
21:58 AKM’de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı AKM'de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı
21:36 Suriye’de Colani’nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu
19:57 DEM Parti heyeti, İmralı’dan önce sürpriz bir isimle görüşecek DEM Parti heyeti, İmralı'dan önce sürpriz bir isimle görüşecek
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
09:17 Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak
09:16 Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti
09:02 Mohamed Salah Liverpool’dan ayrılıyor Mohamed Salah Liverpool'dan ayrılıyor
08:05 Alanyaspor’a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü Alanyaspor'a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü
07:50 ASELSAN ve Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma
07:45 Ferdi Tayfur’a veda günü Cenaze programı da değişti Ferdi Tayfur'a veda günü! Cenaze programı da değişti
07:25 Meteoroloji’den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı
07:02 Pentagon, ABD’nin Ayn el-Arab’a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu Pentagon, ABD'nin Ayn el-Arab'a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 01:34:17. #1.12#
SON DAKİKA: Otobüs Şoförüne Silahlı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.