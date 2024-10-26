Otomobil boşluğa düştü

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NEVŞEHİR'de sürücüsünün el frenini çekmediği otomobil, bir binanın boşluk kısmına düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez ilçeye bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücü, park ettiği otomobilinin el frenini çekmeyi unuttu. Otomobilden inerek uzaklaşan kişi, bir süre sonra aracının hareket ettiğini gördü. Geri geri ilerleyen otomobil, bir binanın boşluk kısmına düştü. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin hareket ettiği ve sahibinin peşinden koştuğu anlar aldı.