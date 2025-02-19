Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

M.K'nin (56) kullandığı 06 DE 0310 plakalı otomobil, Salıpazarı- Terme kara yolu Çobandüzü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan A.T. (60) ve İ.K. (61), ambulansla Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.