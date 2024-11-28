Otomobil Hırsızlığına Tutuklama

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobili çalan şüpheli tutuklandı.
Akhisar Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil, düz kontak yöntemiyle çalındı.
Araç, iki gün sonra çalındığı yere yakın bir sokakta terk edilmiş halde bulundu.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.S'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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