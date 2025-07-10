Otomobil Jantında Yılan Panigi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir otomobilin jantına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Atatürk Caddesi'nde park halindeki otomobilin jant kısmında yılan görenler, otomobilin sahibine ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, otomobilin çevresinde arama yaptı.
Jant kapağını söken ekipler, yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Yılan, yerleşim yerlerinin uzağında doğaya salındı.
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