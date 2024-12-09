Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilde 1787 sentetik hap ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Manisa'ya gelen otomobili Yunusemre ilçesi girişinde durdurdu.
Sürücü S.Ç. kaçarken, beraberindeki E.K, ekiplerce gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 1787 sentetik ecza hap bulundu.
E.K. ile bir süre sonra yakalanan S.Ç, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
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