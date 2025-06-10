Otomobilin Çarptığı Öğrenci Yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı ilkokul öğrencisi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, N.Y. (26) idaresindeki 55 AGE 176 plakalı otomobil, Gazi Mahallesi 508. Sokak'ta bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu önünde yolun karşısına geçmek isteyen R.A'ya (10) çarptı.
Kazada hafif yaralanan R.A, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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