Otomobilin Kaputuna Sıkışan Kedi Yavrusunu İtfaiye Kurtardı

Otomobilin kaputuna giren kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı
KARABÜK - Karabük'te otomobilin motor kısmına girip sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay Kılavuzlar Mahallesinde meydana geldi. Park halindeki otomobiline binmek üzere olan sürücü kaputtan kedi sesinin geldiğini fark etti. Kendi imkanlarıyla kediyi çıkartamayan sürücü Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kedi yavrusu sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Herhangi bir yarası olmadığı anlaşıla kedi doğal yaşamına salındı.
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