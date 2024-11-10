Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
E.P. yönetimindeki 34 KTH 936 plakalı otomobil, otoyolun İstanbul istikameti Hendek gişeleri mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan G.Ç'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde G.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.
Kaza nedeniyle uzun kuyrukların oluştuğu otoyolda ulaşım, aracın ve cenazenin kaldırılmasının ardından normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Otoyolda kadın kazası: Hayatını kaybetti - Son Dakika
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