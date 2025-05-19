Ovacık\'ta Dalgıçlar Bayrak Açtı

KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 2 dalgıç gölde Türk Bayrağı açtı.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, gölette düzenlenen etkinlikle kutlandı. Ovacık ilçesinde bulunan Hatipoğlu Göleti'nde dalgıçlar Cemil Belder ile Cemal Özbek ellerindeki Türk bayrağı ile suyun altına daldı. Dalgıçlar göletin derinliklerinde bayrak açarak 19 Mayıs'ı kutladı. Etkinlikte ortaya güzel görüntüler çıktı.