Oyuncak Tabancayla Soygun Girişimi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, oyuncak tabancayla soyguna teşebbüs ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir işyerinde oyuncak silahla soyguna teşebbüs edildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Ekiplerin yaptığı çalışmada, olayı gerçekleştiren yabancı uyruklu S.B, kullandığı plastik oyuncak tabancayla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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