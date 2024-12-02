Özalp'te Kırağı ve Menderes Görsel Şöleni - Son Dakika
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Özalp'te Kırağı ve Menderes Görsel Şöleni

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Özalp'te kar yağışı sonrası kırağı tutmuş ağaçlar ve menderes büyüleyici manzaralar sunuyor.

02.12.2024 09:55
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Özalp'te donan ağaçlar ve menderes görsel şölen sunuyor

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde kar yağışının ardından ağaçlar kırağı tutarken, kıvrılarak giden menderes ise güzel şölen sundu.

Özalp ilçesine bağlı Şemsettin Mahallesi'nde etkili olan kar yağışının ardından bölgede hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tutarken, Şemsettin Çayı'nın oluşturduğu menderes ise kartpostallık görüntüler sundu.

Havadan da görüntülenen kırağı tutmuş ağaçlar ve menderes görenleri hayran bırakıyor.

Özalp\'te Kırağı ve Menderes Görsel Şöleni
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Özalp'te Kırağı ve Menderes Görsel Şöleni - Son Dakika

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