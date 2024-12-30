Özbek Doktorlardan Afganlara Ücretsiz Sağlık Yardımı - Son Dakika
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Özbek Doktorlardan Afganlara Ücretsiz Sağlık Yardımı

Özbek Doktorlardan Afganlara Ücretsiz Sağlık Yardımı

Özbek doktorlar, Afganistan'da 1300'den fazla vatandaşı ücretsiz muayene etti ve ilaç dağıttı.

30.12.2024 19:48
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Özbek doktorların, 1300'den fazla Afganistan vatandaşını ücretsiz muayene ettiği bildirildi.

Özbekistan Devlet Demir Yolları İşletmesinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatıyla 25 Aralık'ta Afganistan'a, insani yardım için Özbek doktorların yer aldığı "sağlık treni" gönderildiği anımsatılarak bu "sağlık treni"inde görev yapan Özbek doktorların, Afganistan'ın Belh eyaletinde yaşayan halkı ücretsiz muayene ettiği kaydedildi.

Açıklamada, sağlık taraması, teşhis ve tedavi için gerekli 15 çeşit tıbbi cihazla donatılan "sağlık treni"nde bulunan 28 Özbek doktorun, 5 gün boyunca aralarında 464 kadın ve 273 çocuğun da bulunduğu 1300'den fazla Afgan'ı ücretsiz muayene ettiği ifade edilirken ayrıca Afganlara 125 bin dolarlık tıbbi ilaç ve malzemenin ücretsiz dağıtıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Afganistan, Güncel, Son Dakika

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