Özbekistan'dan Nadir Metaller İçin Dev Proje

TAŞKENT, 9 Mart (Xinhua) -- Özbekistan, nadir metallerin çıkarılıp işlenmesine yönelik 2,6 milyar ABD doları değerinde projeleri hayata geçirmeyi planlıyor.

Cumhurbaşkanlığı basın servisinden cuma günü yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev 7 Mart'ta sanayi için kritik öneme sahip maden kaynaklarının ham madde tabanının artırılması ve yüksek katma değerli ürünlerin üretimiyle ilgili bir sunumu incelemiştir" denildi.

Açıklamada, "Önümüzdeki 3 yıl içinde 28 nadir maden konusunda toplam maliyeti 2,6 milyar ABD doları olan 76 projenin hayata geçirilmesi planlanıyor. Proje kapsamında hammadde kaynaklarının artırılması amacıyla jeolojik keşif ve bilimsel araştırmalar için ek fon tahsis edilecek" ifadeleri kullanıldı.

Projeler, modern teknolojiler kullanarak değerli hammaddeleri doğrudan cevherlerden çıkarmayı, madenlerin saflık oranını artırmayı ve yüksek katma değerli ürünler üretmeyi hedefliyor.