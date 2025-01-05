Özbekistan İstihdam İçin 1 Milyar Dolar Kredi Ayırdı - Son Dakika
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Özbekistan İstihdam İçin 1 Milyar Dolar Kredi Ayırdı

Özbekistan, 2025 yılına kadar 5 milyon kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor.

05.01.2025 11:48
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TAŞKENT, 5 Ocak (Xinhua) -- Özbekistan istihdamı arttırmak için 1 milyar ABD doları kredi tahsis etti.

Cumhurbaşkanlığı basın biriminin açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, cuma günü vatandaşlara istihdam sağlanması ve gelirlerinin arttırılmasına ilişkin rapor hakkında bilgilendirildi.

Açıklamaya göre, 3 milyondan fazlası bankalardan yardım alan 5 milyondan fazla kişinin 2025 yılında istihdam edilmesi planlanıyor.

2025 yılı, istihdamın artırılması ve yoksulluğun azaltılması açısından büyük bir önem taşıyor. Bu doğrultuda, Özbekistan'ın yerel yönetimler ile ekonomik ve mali birimler arasındaki koordinasyonu güçlendireceği belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Özbekistan, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbekistan İstihdam İçin 1 Milyar Dolar Kredi Ayırdı - Son Dakika

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