Özbekistan Senato Seçimleri Başladı

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Özbekistan'da bugün başlayan il belediye meclisi toplantılarında, parlamentonun üst kanadı olan Senatonun üyeleri seçilecek.

Özbekistan Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 27 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerde il belediye meclisine seçilen üyeler, Senatoda kendi bölgelerini temsil edecek senatörleri belirleyecek.

Ülkedeki her il, 7-12 Kasım tarihlerinde yapacağı meclis toplantısında, senatörleri gizli oylamayla seçecek.

Bu toplantılarda Taşkent Büyükşehir Belediyesi, Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti ve ülkedeki 12 ilin her birinden 4 olmak üzere, toplam 56 senatör seçilecek.

Ülkede yürürlükteki yasa gereği, cumhurbaşkanının imzalayacağı kararnameyle kültür, sanat, bilim ve kamu yönetimi alanlarında da 9 senatör atanacak.

Seçimler ve atamalar sonrası senatonun ilk genel kurul toplantısı yapılacak, Senato Başkanı ve yardımcıları belirlenecek.

Başkanlık sistemiyle yönetilen Özbekistan'da parlamento, Yasama Meclisi ve Senatodan oluşuyor. Ülke parlamentosunun alt kanadı olan ve daimi çalışan Yasama Meclisi 150 milletvekilinden, üst kanadı olan ve üç ayda bir toplanan Senato ise 65 üyeden oluşuyor.