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Özçelik-İş Sendikası, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde Anlaşma Sağlandığını Duyurdu - Son Dakika
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Özçelik-İş Sendikası, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde Anlaşma Sağlandığını Duyurdu

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, yaklaşık 150 bin metal işçisini ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde anlaşma sağlandığını açıkladı. Değirmenci, sözleşmenin üyelerin talepleri doğrultusunda imzalandığını ve işçilere rahat bir nefes aldıracak şekilde olduğunu belirtti. Sözleşme kapsamında ikinci altı aylık dönem için yüzde 30 artış ve enflasyon oranında artışlar yapılacağı ifade edildi.

Özçelik-İş Sendikası, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde Anlaşma Sağlandığını Duyurdu
17.01.2024 - 23:41,
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Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, yaklaşık 150 bin metal işçisini ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde anlaşma sağlanmasına ilişkin, "Sözleşmemizi üyelerimizin talep ve beklentileri doğrultusunda, masa başında, üyelerimizin ve ailelerinin yüzünü güldürecek, onlara bir nebze de olsa rahat bir nefes aldıracak şekilde imzalamayı başardık." değerlendirmesinde bulundu.

Değirmenci, yaptığı yazılı açıklamada, sözleşmenin ikinci altı aylık dönemi için yüzde 30, altı aylık enflasyonun yüzde 30'u aşması halinde ise enflasyon oranı kadar artış yapılacağını bildirdi.

Sosyal yardımlarda da birinci yılda yüzde 140, ikinci yılda yıllık enflasyon oranında artışlar yapılacağını belirten Değirmenci, sözleşme sürecinde kendilerine destek olan üyelere ve iş yerlerine teşekkür etti.

Değirmenci, "Uzun ve meşakkatli bir toplu iş sözleşme süreci yaşadık. Sözleşmemizi üyelerimizin talep ve beklentileri doğrultusunda, masa başında, üyelerimizin ve ailelerinin yüzünü güldürecek, onlara bir nebze de olsa rahat bir nefes aldıracak şekilde imzalamayı başardık. Allah, alın ve akıl terlerinin karşılığı olan ücretlerini güzel günlerde, aileleriyle birlikte, sağlık ve huzur içerisinde harcamayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

MESS ile Türk Metal Sendikası arasındaki anlaşmaya göre, kümülatif olarak birinci altı ay için sosyal yardımlar dahil ortalama yüzde 105,1, yıllık olarak ise ortalama saatlik ücretlere yüzde 157,40 artış yapıldığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA
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