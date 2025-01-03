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Özdağ'dan Ekonomi Eleştirisi

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Emekli ve memur maaşlarına yapılan zam oranlarını eleştiren Özdağ, iktidarın ekonomi politikalarını kınadı.

03.01.2025 22:25
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(ANKARA) - Gelecek-Saadet Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Sistem öyle bir hale geldi ki ne kadar çok çalışır, ne kadar çok prim ödersen o kadar az emekli aylığı alıyorsun. Vergilere gelince motorlu taşıtları vergisine, resmi kurum harçlarına ve trafik cezalarına yüzde 44 zam yapıyorsunuz ama emekli ve memur maaşlarına geldiği zaman yüzde 11,54 zam yapıp Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan veya Bağ-Kur'dan emekli olanlara ise 15,74'lük bir zamlı reva görüyorsunuz. Ne oran ama... Trafik cezalarına da yüzde 44 ne orantı ama. Yaparsa Adalet ve Kalkınma Partisi yapar" eleştirisinde bulundu.

Özdağ, enflasyon oranlarının açıklanmasıyla netleşen emekli ve memurların zam oranlarına değinerek, ekonomi politikalarına tepki gösterdi.

Uygulanan ekonomi politikalarıyla vatandaşların alım gücünü daha da düştüğünü vurgulayan Özdağ, şunları kaydetti:

"İktidar yaşattığı ekonomik çöküşün faturasını çalışana ve emekliye ödemeye yemin etmiş. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin, yani Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi olanların 6 aylık enflasyon oranında zam alacağı belirtildi. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liradan ki kök aylığı 12 bin 500 liranın altında olan emekler bunu bile alamayacak, 14 bin 468 TL olacakmış. Memur ve memur emeklisinin alacağı enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu. Memur ve memur emeklisinin maaşına enflasyon farkının üzerine toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir fark daha eklenecek ve memur ve memur emeklerinin zam oranı yüzde 11,54 olacak. Bu durumda en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 698 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 17 bin 587 liradan, 19 bin 616 liraya yükselecek.

Halihazırda çalışanın bile yoksulluğa itildiği bir ekonomi yönetiminde emeklinin durumunun iyileştirmesini beklemek zaten saflık olurdu. Bugün en düşüğü 10 bin ila 12 bin 500 TL olan emeklilik aylığı kesinlikle vatandaşlarımızın insanca ve adil bir yaşam yaşamalarını sağlayacak bir düzeyde değildir. Peki 14 bin 468 lira çok mu iyi?  Milyonlarca emekli alışveriş yapmayı unutmuş, ayda bir kere pazara gider olmuş, çocuklarına yardımı bırakın torunlarına bir küçük hediye alamaz hale gelmiştir.

"2002'den itibaren yapılan düzenlemeler ile emeklilik sisteminin kantarını bozdular"

Bir diğer büyük problem intibak yasası, yani emekli aylığı bağlama oranı veya katsayısıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelmeden önce emeklilik aylığı, maaşının yüzde 60 ile 70'i idi. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'de oranlar düşürüldü. 2008'de yeniden bir kez daha düşürüldü. Her sene kademe kademe düşürmeye devam edildi. Sonunda yüzde 28'e kadar indi. Adalet ve Kalkınma Partisi'den önce 10 bin TL maaşın emekli aylığı 7 bin TL'ye tekabül ederken, Adalet ve Kalkınma Partisi ile aynı maaşı hedefli aylığı 2 bin 800 TL oldu. İşte bu yüzden 2002'de emekli maaşı asgari ücretten fazla iken bugün asgari ücretin yarısından bile az.

Yaparsa kim yapar? Adalet ve Kalkınma Partisi yapar. 2002'den itibaren yapılan düzenlemeler ile emeklilik sisteminin kantarını bozdular. Sistem öyle bir hale geldi ki ne kadar çok çalışır, ne kadar çok prim ödersen o kadar az emekli aylığı alıyorsun. Vergilere gelince motorlu taşıtları vergisine, resmi kurum harçlarına ve trafik cezalarına yüzde 44 zam yapıyorsunuz ama emekli ve memur maaşlarına geldiği zaman yüzde 11,54 zam yapıp Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan veya Bağ-Kur'dan emekli olanlara ise 15,74'lük bir zamlı reva görüyorsunuz. Ne oran ama... Trafik cezalarına da yüzde 44 ne orantı ama. Yaparsa Adalet ve Kalkınma Partisi yapar."

Kaynak: ANKA

Selçuk Özdağ, Politika, Ekonomi, Güncel, Memur, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özdağ'dan Ekonomi Eleştirisi - Son Dakika

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