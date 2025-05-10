Özel Bireyler Mersin'de Kürek Sörfüyle Denizi Keşfetti - Son Dakika
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Özel Bireyler Mersin'de Kürek Sörfüyle Denizi Keşfetti

Mersin'de düzenlenen etkinlikte özel bireyler, kürek sörfü yaparak denizle buluştu. Etkinlik, dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar ve aileleri için keyifli anlar sundu.

10.05.2025 18:49
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Akdeniz'de özel bireyler kürek sörfü yaptı

Mersin'de özel bireyler kürek sörfü yaparak denizin keyfini çıkardı, renkli görüntülere sahne oldu

MERSİN - Havaların ısındığı Mersin'de özel bireyler kürek sörfü yaparak denizin keyfini çıkardı,renkli görüntülere sahne oldu.

321 kilometre Akdeniz'e kıyısı bulunan Mersin'de, Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Doğa ve Su Sporları Spor Kulübü (Akdeniz SUP) işbirliğinde özel bireylere yönelik etkinlik düzenlendi. Adnan Menderes Bulvarı Fenerbahçe Meydanı sahilinde düzenlenen etkinliğe dezavantajlı bölgelerde yaşayan özel bireyler ve aileleri katıldı. Gönüllülerin eşliğinde can yelekleri giydirilen çocuklar, kürek sörfü yaptı. Çocukların oldukça eğlendiği etkinlik renkli görüntülere de sahne oldu.

"Çocuklarımız denizle ve kürek sörfü ile tanıştı"

Engelliler ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığında görevli Beden Eğitimi ve Spor öğretmeni Fatmanur Uçan, Mersin Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla ve Akdeniz SUP işbirliğinde çok keyifli bir etkinliğe imza attıklarını söyledi. Engelliler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Uçan, "Bu ilk etkinlik, açılış etkinliği oldu. Bugün Akdeniz SUP ile beraber çocuklarımız denizle ve kürek sörfü ile tanıştılar. Yaklaşık 50 öğrencinin katılımıyla veliler ve öğretmenleriyle beraber 200-250 kişilik bir organizasyona imza attık. Normal bireyler bile kürek sörfü ile tanışmamıştır ama biz ilk defa dezavantajlı gruplardan oluşan bir ekiple beraber kürek sörfü yapıyoruz. Ailelerimizin geneli dezavantajlı mahallelerde oturan, bu imkanı bulamayacak aileler. Bu yüzden gerçekten anlamlı bir etkinlik oldu. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Çocuklarımızı suyla buluşturduk"

Akdeniz SUP Başkanı Fuat Aracı da kürek sörfü olarak bilinen stand up paddle hakkında bilgi verdi. SUP'un federasyona yeni eklenen bir spor dalı olduğunu ifade eden Aracı, "SUP dediğimiz şey stand up paddle board; sörf tahtasına benzeyen şişme bir ekipman. Ayakta kürek çekebileceğiniz, farklı modelleri bulunan bir ekipman" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirdikleri etkinlikle öncelikle dezavantajlı çocukların spora ve sosyal hayata biraz daha ulaşabilmesini sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Aracı, "Burada çocuklarımızı suyla buluşturduk. Bireysel boardı olan ve board deneyimi bulunan arkadaşlarımız birebir çocuklarla suya çıkarak, onları suya alıştırmaya ve bu sporla tanıştırmaya çalıştı. Bizler için mutluluk kaynağı oldu, bizler de çok keyif aldık. Umarım bu tip organizasyonların devamı gelir" diye konuştu. Aracı, kürek sörfü ile tanışan çocukların çok mutlu olduğunu ve sudan çıkmak istemediklerini sözlerine ekledi.

Velilerden Ayşe Kaya ise çocuklar için çok güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Özellikle çocuğum birkaç gündür heyecanla bekliyordu. İlk defa böyle bir etkinliğe katıldı. Denizi çok sevdiği için, bunu da çok sevdi. Çok da beğendi, mutlu oldu" diyerek teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Özel Bireyler Mersin'de Kürek Sörfüyle Denizi Keşfetti - Son Dakika

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