Özel çocuğun özel hayalini polis gerçekleştirdi - Son Dakika
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Özel çocuğun özel hayalini polis gerçekleştirdi

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Aksaray'da yaşayan 13 yaşındaki özel öğrenci Yunus Yüksel'in polis olma hayalini gerçekleştirmek isteyen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, Yunus'u evinden alarak polis kıyafeti giydirdi ve bir günlüğüne polislik yapmasını sağladı. Yunus'un mutluluğu ve heyecanı gözlerinden okunurken, yol uygulamasına katılarak araçları durdurup denetim yaptı.

01.07.2024 16:26
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Özel çocuğun özel hayalini polis gerçekleştirdi

AKSARAY - Aksaray'da ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki özel öğrenci Yunus Yüksel'in polis olma hayalini Aksaray emniyeti gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki zihinsel engelli Yunus Yüksel'in polislik mesleğine hayranlığı ve polis olma isteği ailesi tarafından Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bildirildi. Bunun üzerine hemen harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri Yunus Yüksel'i evinden alarak misafir etti. Polislerin içerisinde mutluluğu ve heyecanı gözlerinden okunan Yunus Yüksel'e polisler tarafından polis kıyafeti giydirildi. Ardından emniyetten polis memurları ile birlikte çıkan Yunus Yüksel yol uygulamasına katılıp denetim yaptı. Araçları durdurup ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçiren Yüksel'in bir günlüğüne de olsa polislik hayali gerçekleşmiş oldu.

Kaynak: İHA

Yunus Yüksel, Aksaray, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel çocuğun özel hayalini polis gerçekleştirdi - Son Dakika

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