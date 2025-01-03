Özel Eğitim Ücretlerine Düzenleme - Son Dakika
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Özel Eğitim Ücretlerine Düzenleme

Yeni yönetmelik ile özel okullarda fahiş fiyat artışları kontrol altına alınıyor.

03.01.2025 18:01
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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Yeni yönetmelik hükümlerine göre Kademeler arası geçiş sınıfları yani 1-5-9'uncu sınıfların okul ücretlerinde fahiş fiyat uygulanmayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle özel okullardaki fiyat artışlarının kontrol altına alınması hedefleniyor. Yönetmelikte, "Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz" maddesiyle aşırı zamların önüne geçilmesi planlanıyor.

Özel okullar ara sınıflardaki öğrencileri için gelecek yılki eğitim öğretim ücretlerinin hesaplanmasında daha önce olduğu gibi (ÜFE + TÜFE/2) + 5 formülüne göre belirlenecek. Yeni yönetmelik hükümlerine göre Kademeler arası geçiş sınıfları yani 1-5-9'uncu sınıfların okul ücretlerinde fahiş fiyat uygulanmayacak. Özel okulların ara sınıflarının kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, pansiyon/yatakhane, uluslararası diploma ve sertifika programı vb hizmetlerinin ücretleri belirlenirken (ÜFE + TÜFE/2) formülü üzerinden yapılacak. Yemek, kahvaltı ve servis ücreti bu kapsam dışında tutulacak.

Kaynak: ANKA

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