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Özel Güvenlik Görevlisi Cinayeti

Özel Güvenlik Görevlisi Cinayeti
19.06.2025 14:31
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TOBB, İzmir'de güvenlik görevlisinin öldürülmesini büyük üzüntüyle karşıladı; şiddet tehlikesine dikkat çekti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Başkanı Serdar Gökhan Arıkan, İzmir'de özel güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç'ın sigara içtiği için uyardığı kişi tarafından öldürülmesinin büyük üzüntü yaşattığını belirtti.

Arıkan, yazılı açıklamasında özel güvenlik görevlilerinin kamu düzenini korumaya çalıştığını ifade etti.

Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Arıkan, "Özel güvenlik görevlilerine yönelik şiddet olayları, kamu vicdanını yaralayan ve toplum huzurunu zedeleyen ciddi soruna dönüşmüştür." ifadesini kullandı.

İzmir'de 17 Haziran'da İZBAN'da yolculuk yapan Mehmet D, sigara içtiği gerekçesiyle güvenlik görevlileri tarafından uyarılmış, uyarı nedeniyle Mehmet D. ile güvenlik görevlileri arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşmüştü. Şüpheli, güvenlik görevlileri Seydihan Alsaç ve Hasan Kavak'ı darbetmiş, yaralılardan Alsaç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Serdar Gökhan, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, izmir, Son Dakika

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