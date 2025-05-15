ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Mayıs 2025

6 Nisan 1920

1- SGK'den kayıt dışı istihdama 2 milyar 36 milyon lira ceza

SGK Başkanı Raci Kaya:

"Yapılan çapraz kontrol ve denetim çalışmaları neticesinde, geçen yıl 124 bin 982 iş yeri, bu yılın ilk 4 ayında 29 bin 463 iş yeri denetlendi. Geçen yıl tespitler sonucunda 2 milyar 36 milyon 732 bin 167 lira idari para cezası uygulandı"

"Kurumumuz bünyesinde görev alan denetim elemanı sayısını her geçen gün artırıyoruz. Şu an yaklaşık 3 bin müfettiş ve denetmenimiz görev yapıyor"

(Orhan Onur Gemici-Özcan Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, AA'ya konuştu:

" Türkiye'nin oynadığı arabulucu rolünden dolayı minnettarız ve Başkan (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in, Papa gibi barış çağrısında bulunan sesleri dinlemeye karar vermesini umuyoruz"

" Antalya'daki toplantı, haziran ayında Lahey'de yapılacak zirve öncesinde Atlantik İttifakı'nı ve onun 360 derece güvenlik konseptini güçlendirme yönündeki ortak taahhüdümüzü teyit etmek için bir fırsat olacak"

" Roma'da 29 Nisan'da düzenlenen 4. Hükümetlerarası Zirve, İtalya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin canlılığını ve yoğunluğunu teyit eden büyük bir başarıyla sonuçlandı"

(Barış Seçkin/Roma)

3- Amerikalılar ve İtalyanları geride bırakan HÜRJET, İspanyolların ilk seçimi oldu

Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar:

"HÜRJET'in üzerinde elektronik donanımlar daha yeni ve modern. Dolayısıyla Amerikan ve İtalyan alternatiflerini geride bıraktık ve İspanyollar ile bu noktaya gelerek işbirliği anlaşması yaptık"

"Biz İspanya ile bunu bir evlilik gibi düşünüp belli bölgelere beraber açılmayı, bu uçağın farklı versiyonlarını üretmek istiyoruz"

(Şenhan Bolelli/Madrid) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye'de "hızlı ticaret" 5 yılda 25'e katlandı

Kısa sürede teslim edilen siparişleri kapsayan "hızlı ticaret" hacmi, geçen yıl 249,8 milyar lira oldu

Hızlı ticaret hacminin en büyük olduğu sektör yüzde 66,18 ile yemek hizmetleri olurken, bunu yüzde 27,36 ile yiyecek ve içecek, yüzde 3,17 ile ev ve bahçe ürünleri takip etti

Geçen yıl popüler olan Dubai çikolatası da 160 milyon liralık hasılatla en çok satılan ürünler listesine girdi

(Mert Davut/Ankara)

5- Düğün sezonu öncesi vatandaşlara "sahte altın" uyarısı

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez:

"Vatandaşlarımızın özellikle bu dönemde sahte altınlara karşı daha da dikkatli olmaları gerekiyor. Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmaları mağduriyet yaşanmaması adına önemli bir adım olacaktır"

"Oda olarak barkod sistemiyle ilgili bir çalışma başlattık. Her satıcı kendi ilindeki odalardan temin ederek, sattığı ürüne bu barkodu yapıştıracak, dolayısıyla altın güvenli ürün haline gelmiş olacak"

(Serhat Tutak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Dede mirası çiftçiliği devlet destekleriyle sürdürüyor

Malatyalı kayısı üreticisi Yasin Karadağ:

"Desteklerden gençlerin daha çok faydalanarak çiftçiliğe yönelmesini isterim. IPARD Programı kapsamında aldığım hibe ile modern bir besilik tesisi kurdum"

"19 yaşında bu işe başladığımda Türkiye'nin en genç yatırımcısı olarak seçildim. Tarım sektörü benim için farklı bir aşk"

(Mustafa Çalkaya-Okan Coşkun/Malatya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Diz kireçlenmesine anjiyo çözümü

Diz kireçlenmelerinde cerrahi müdahaleye alternatif bir yöntem olarak öne çıkan ve yaklaşık 1 saat süren bir operasyon olan "Genikulat Arter Embolizasyonu" tekniği hastaların yaşam kalitelerini artırıyor

Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emin Çakmakçı:

"Eğer kişide orta ve ileri evrede kireçlenme varsa buna eşlik eden menisküs yırtığı, kemiklerde kırık, kıkırdaklarda ileri derecede travma yani yüzde yüz ameliyatlık ya da ameliyata giden bir süreç yoksa bu teknikle araya girebiliyoruz"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8-??????? Koruyucu ailelikte öncülük yaptı, onlarca çocuğun yuvasına köprü kurdu

Prematüre doğan Maya'ya koruyucu aile olup, kurduğu dernek aracılığıyla 60 çocuğun aileyle buluşmasına aracılık eden Sinem Şahinler:

" Suriye'deki savaşta yetim kalan çocuklar içimi çok acıttı, oradan evlat edinmek nasip olmadı ama süreç bizi bu çocuklarla tanışmaya, dernek kurmaya, Maya'ya koruyucu aile olmaya kadar getirdi"

"O çocuklara belki çok güzel bir imkan sağlıyoruz, koruyucu aile olarak bir aile sağlıyoruz ama o çocukların ailemizdeki her bireye kattığı güzelliği hiçbir şeyle ölçemem. Biz ona on veriyorsak o bize bin veriyor"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan Türk havacılığının ilk şehitleri hafızalardaki yerini koruyor

Balkan Savaşları'nın ardından toplumda oluşan moral kaybını gidermek amacıyla planlanan İstanbul-İskenderiye hava seyahatine çıkan ilk uçağın 27 Şubat'ta Taberiye Gölü yakınlarında, ikinci uçağın da 11 Mart'ta Yafa'dan havalanırken denize düşmesi sonucu Yüzbaşı Fethi Bey, Üsteğmen Sadık Bey ve Pilot Teğmen Nuri Bey şehit düştü

Annesi ve babasının vefatı üzerine havacılığın duayen ismi dayısı Vecihi Hürkuş'un yanında büyüyen Eribe Kartal Hürkuş ise 1936'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında uçaktan atladığında paraşütünün geç açılması nedeniyle yere çakılması sonucu henüz 18 yaşındayken ilk kadın hava şehidi oldu

(Mücahit Türetken/İstanbul) (Grafikli)

10- Halkbank, Türkiye'ye CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk kupasını kazandırma peşinde

Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3'üncü kez son 4'e kalan Halkbank, yarın yarı finalde Sir Sicoma Monini Perugia ile karşılaşacak

Başkent ekibi, hem 2013 CEV Kupası'ndan sonra Avrupa kupalarındaki 2'nci şampiyonluğuna ulaşmak hem de Türkiye'ye CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk zaferini yaşatmak istiyor

Kariyerinde 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 de Dünya Kulüpler Şampiyonası kupası bulunan başantrenör Stoychev, 2014'te finale taşıdığı Halkbank ile bir kez daha Dörtlü Final'e çıkacak

(Hüseyin Burak Demirer/Lodz)

11- Avrupa şampiyonu Cansu Bektaş'ın gözü olimpiyat madalyasında

Üst üste 3 kez Avrupa şampiyonu olan milli halterci Cansu Bektaş:

"Büyükler Dünya Şampiyonası'nda üçüncülüğüm var ama şampiyonluğum yok. Büyüklerde şampiyon olup, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum"

"2028 Los Angeles Olimpiyatları'na 48 ya da 53 kiloda hazırlanacağım. En büyük hayalim olimpiyat şampiyonu olmak. İnanıyorum ki başaracağım"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Şampiyon güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nu başarıya disiplinli çalışması taşıdı

Milli sporcu:

"Ben olimpiyata hazırlanırken yaklaşık 2,5 yıl boyunca inanılmaz disiplinli çalıştım"

"2028 ve 2032 olimpiyatlarında çok daha büyük başarılara imza atılacağına inanıyorum"

(Selçuk Buğra Gökalp/Aydın) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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