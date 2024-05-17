Özel öğrenciler, müziğin ritmiyle eğlenecek - Son Dakika
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Özel öğrenciler, müziğin ritmiyle eğlenecek

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı 'Müzik Materyalleri' projesi ile tasarlanan eğitici oyunlar, özel çocuklara hediye edildi. Müzik Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Emre Yüceland ve öğrencileri, öğrencilerin oyunlar eşliğinde notalarla tanışmasını amaçlayan projeyi gerçekleştirdi. Oyunlar, Ağrı Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki öğrencilere hediye edildi.

17.05.2024 22:41
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Özel öğrenciler, müziğin ritmiyle eğlenecek

AĞRI - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı "Müzik Materyalleri" projesi ile tasarlanan eğitici oyunlar, özel çocuklara hediye edildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Emre Yüceland, Okul Öncesi Eğitimi öğrencileriyle birlikte müziğin hem eğlenceli bir metodla hem de eğitici oyunlarla öğretilmesini amaçlayarak "Müzik Materyalleri" projesini hayata geçirdi. Bu doğrultuda tasarladıkları birçok eğlenceli oyunla, öğrencilerin oyunlar eşliğinde notalarla tanışması hedeflendi. Yapılan sergiyle tanıtılan oyunlar, "Engelliler Haftası" olması nedeniyle özel öğrencilerin keyifli vakit geçirmesi amacıyla Dr. Öğr. Üyesi Emre Yüceland ve öğrencileriyle birlikte Ağrı Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki öğrencilere hediye edildi.

Yaptıkları eğitici tasarımları, çocukların müziğin tadını çıkarırken aynı zamanda oyunlar oynamaları için Ağrı Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki öğrencilere hediye ettiklerini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Emre Yüceland, "Biz bu müzik materyallerimizi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi öğrencileriyle beraber hazırladık. Ben projenin tamamını öğrencilere teslim ettim. Öğrenciler gerekli projeleri gerçekleştirdiler. Bizim ana düşüncemiz müziği, müziğin notalarını çocuklarımıza en kolay şekilde öğretmekti. Bu doğrultuda çok güzel materyaller geliştirdik. Çocukların hem eğlenerek hem de takım oyununda şarkıları ve notaları öğrenmeleri bizim ana görevimizdi. Sanıyorum başardık. Bu hafta "Engelliler Haftası" olduğu için çok manalı bir hediye olduğunu düşünüyorum. Okul yönetimi, kıymetli öğretmenlerimiz izin verirlerse çocuklarımızla beraber bu oyunları oynayıp keyifli dakikalar geçirmelerini çok arzu ederiz" dedi.

Kaynak: İHA

İbrahim Çeçen, Ağrı, Müzik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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