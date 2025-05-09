Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, Şarkışla Atatürk İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencilerini misafir etti.
Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü tarafından düzenlenen etkinlikte, özel öğrencilerin hayallerini süsleyen oyuncaklar hayırseverlerin desteğiyle temin edilip çocuklara dağıtıldı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Şarkışla Aşık Veysel MYO Müdürü Doç. Dr. Nevzat Balıkçıoğlu, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Etkinlikte, oyunlar oynayan ve müzik eşliğinde doyasıya eğlenen çocuklar unutulmaz anlar yaşadı.
Son Dakika › Güncel › Özel Öğrencilere Mutlu Anlar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?