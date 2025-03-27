Özel okullara ücret konusunda yeni zorunluluk getirildi - Son Dakika
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Özel okullara ücret konusunda yeni zorunluluk getirildi

Özel okullara ücret konusunda yeni zorunluluk getirildi

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullarda sunulan yemek, kıyafet ve kırtasiye hizmetlerinin ödemelerinin okulun resmi hesabına yatırılmasını zorunlu hale getirdi. Yeni düzenlemelerle birlikte tüm hizmetlerde ücret tespiti yapılacak.

27.03.2025 11:31
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Milli Eğitim Bakanlığı özel okullarda yemek, kıyafet, kırtasiye gibi hizmetler için velilerce yapılacak ödemelerin yakın takibe alındığını duyurdu. Yeni mevzuat gereği "ücret tespiti" kapsamına alınan bu hizmetler için ödemelerin okulun kurumsal hesabına yatırılmasının zorunlu olduğunu bildiren Bakanlık, ayrıca anlaşmaların üçüncü şahıslarla değil kurum yönetimi ile yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

BAKANLIKTAN 81 İLE YAZI GÖNDERİLDİ

Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği"nde yapılan değişikliklerin 3 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı. Yazıda, Yönetmelik'in 53. maddesine "ücret tespiti" başlığıyla eklenen yeni hükümle birlikte özel okullarda hizmet alımı veya benzeri yöntemlerle sunulan tüm hizmetlerin "ücret tespiti" kapsamına alındığı belirtildi. Yönetmeliğin 55. maddesine göre özel okulların eğitim ücreti ile birlikte "diğer hizmetler" karşılığında aldığı ücretlerin kurum adına açılan banka hesap numarasına yatırılmasının zorunlu hale getirildiği aktarıldı.

OKULDA SUNULAN HER HİZMET KAYIT ALTINDA OLACAK

Yazıda özel okulların "hizmet alımı" yöntemiyle de olsa sundukları tüm hizmetler için mevzuata uygun şekilde ücret belirlemesi gerektiği, bu ücretlerin belirlenen süreler içinde ilan edilerek veliyle yapılan kayıt sözleşmelerinde belirtilmesinin zorunlu olduğu ifade edildi. Aynı kurucuya ait ya da marka lisansı yoluyla faaliyet gösteren okullarda yaygın şekilde kullanılan mal ve hizmetlerin de elektronik ticaret ortamı gibi yöntemlerle temin edilmesi halinde de bu kapsama girdiği ve ücret ilanı zorunluluğu bulunduğu vurgulandı.

DERS KİTAPLARI DIŞINDAKİ MATERYALLER İÇİN DE ÜCRET İLANI ZORUNLU

Özel okullarda yalnızca MEB onaylı ders kitaplarının okutulmasının esas olduğunu hatırlatılan yazıda ancak ders kitaplarının yanı sıra isteğe bağlı olmak kaydıyla yardımcı eğitim materyallerinin kullanımı durumunda da yönetmelik hükümlerine uygun şekilde ücret belirlenmesi ve ilan edilmesi gerektiği belirtildi. Okullarda doğrudan hizmet sunumu yapılmadığı belirtilmesine rağmen elektronik ticaret gibi yöntemlerle temin edilip okulda yaygın biçimde kullanılan eğitim materyali ve öğrenci kıyafetleri için de aynı kuralların geçerli olduğu kaydedildi.

YEMEK VE KAHVALTI ÜCRETLERİ DE OKUL HESABINA YATIRILACAK

Velilerin yemek ve kahvaltı hizmetleri için üçüncü kişilerle doğrudan anlaşma yapmasının uygun olmadığı, hizmetin kurum yönetimi ile yapılan anlaşma ile yürütülmesi gerektiği bildirildi. Bakanlık, il milli eğitim müdürlüklerinden bu düzenlemeler doğrultusunda özel okulları bilgilendirmelerini ve denetimleri hassasiyetle yürütmelerini istedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özel okullara ücret konusunda yeni zorunluluk getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • BURAK HANZADE:
    milli eğitim bakanının okul zinciri var turizm bakanının otel zinciri var sağlık bakanının hastane zinciri var sonra kalkıyorlar müslümanız diyip devesi pazardaki develerden daha diri diye oğluna çıkar deveyi pazardan diyen HZ .ömer olmaya kalkıyorlar 22 2 Yanıtla
  • Cenk:
    Yazıklar olsun Ülkenin en önemli turizm, eğitim, sağlık gibi özel kurumlari ya iktidarin bakanlarınin, milletvekillerinin yada yandaşlarinin elinde. Milyar milyar parayı götürenler için hiç bir kanun kuralda yok. 5 1 Yanıtla
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