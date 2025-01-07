Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği'nde Değişiklik - Son Dakika
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Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği'nde Değişiklik

Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliğinde önemli değişiklikler yapıldı, bazı hususlar yürürlükten kaldırıldı.

07.01.2025 01:10
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(ANKARA) - Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin, sağlık kuruluşlarının kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususları düzenleyen ek 1'inci maddesinin on dördüncü fıkrasında yer alan "deri ve zührevi hastalıkları uzmanları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanları ile Bakanlıkça onaylı medikal estetik sertifikası bulunan" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

İlgili fıkra şu şekilde:

"Bu Yönetmelikte poliklinik odası için tanımlanmış gerekli fiziki mekan ve asgari tıbbi donanımın sağlanması şartıyla, tıp merkezi, poliklinik ve muayenehaneler bünyesinde; deri ve zührevi hastalıkları uzmanları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanları ile Bakanlıkça onaylı medikal estetik sertifikası bulunan tabiplerce eğitim müfredatları ve sertifika ile edinilmiş yetkinlikleri kapsamında, bulunduğu sağlık kuruluşunda izin verilen tıbbi uygulamalar çerçevesinde, estetik amaçlı sağlık hizmetleri sunulabilir."

Yönetmeliğin "Güzellik ve estetik veya bu amaçla açılan merkezlerin ve ünitelerin uyumu" başlıklı geçici 4'üncü maddesi de yürürlükten kaldırıldı.

Ayrıca Yönetmeliğin ilgili maddeleri kapsamında verilen askı süreleri de 6 ay uzatıldı.

Kaynak: ANKA

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