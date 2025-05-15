Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Özel Tiyatroların Kayıt İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında, başvuruların bugün başladığını duyurdu.
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kayıtlar 30 Haziran'a kadar devam edecek.
Başvuru işlemleri, "ozeltiyatrolar.kultur.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.
Son Dakika › Güncel › Özel Tiyatrolar İçin Kayıt Başladı - Son Dakika
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