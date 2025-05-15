Özel Tiyatrolar İçin Kayıt Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Özel Tiyatroların Kayıt İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında, başvuruların bugün başladığını duyurdu.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kayıtlar 30 Haziran'a kadar devam edecek.

Başvuru işlemleri, "ozeltiyatrolar.kultur.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.