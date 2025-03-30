06.39 - 07.30 - 09.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayram namazını CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Akçaabat'ın Cevizli köyünde kılacak. Özgür Özel, Cevizli mezarlığı ve köy evi ziyaretinin ardından Trabzon Meydanı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ TRABZON)
07.07- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayram namazını Çankaya İlçesi'ne bağlı Oran Mahallesi'ndeki Abdülkerim Kuzu Camisi'nde kılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
14.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - İSTANBUL)
- Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na ziyaretler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
ANKA Haber Ajansı, Razaman Bayramınızı kutlar, iyi bayramlar diler...
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel Bayram Namazı İçin Trabzon'da - Son Dakika
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