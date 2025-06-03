Özgür Özel: CHP'ye kayyum kabul edilemez

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Haziran'da görülecek olan partisinin 38. Olağan Kurultayının iptali istemli davaya ilişkin "Atatürk'ün partisini ne kayyuma bırakırız ne yargı oyunlarıyla kimseye teslim ederiz. Biz buradayız kardeşim. Hodri meydan. Bir önceki kayyum karşı kafede oturuyordu. Nasıl yolladıysak Atatürk'ün partisine seçim olmadan gelecek adamın 2 milyon üyemiz alnını karışlar. Nokta. Biz buradayız, partimizin başındayız. 47 yıl sonra birinci partiyiz. Erdoğan'ın hedefiyiz. Dosta düşmana söylüyoruz ki; teslim olmayız. Biz kazanacağız, Erdoğan gidecek, CHP kalacak" dedi.

Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "19 Mart'ta yaşananın hiç şüphesiz bir darbe olduğunu ve daha önceki darbelerden hiçbir farkı bulunmadığını" söyledi.

Özel, şunları kaydetti:

"Her darbenin bir bildirisi olur ve TRT'den okunur. Bu darbenin bildirisi 19 Mart sabahı savcılığın 560 milyar liralık yolsuzluk, İmamoğlu suç örgütü açıklamasıdır. TRT'den okunmuştur. Her darbenin bir planı olur. Bu darbenin 18 Mart'ta diploma iptali, 19 Mart'ta iki dava, beş dalga, darbenin planı ortadadır. Uygulayıcıları üç savcı, üç hakim, üç gizli tanıktır ve bu cuntanın uygulayıcılarının yanında bir de başı vardır. O başı Cumhurbaşkanlığını bırakmış, cunta başkanlığını tercih etmiştir.

"Bükemedikleri bileği kırmaya yöneliktir"

Her darbenin bir görevlendirme listesi olur. Bu darbenin de İBB'ye atanacak kayyum, adı Adil bakandan tutun da Şişli'ye atanan kaymakam kayyumdan bütün görevlendirme listesi oradadır. Her darbenin görevlendirme listeleri içinde bir de kendilerine muhalif olan yapıları ele geçirince başına oturtacakları üsteğmenleri, binbaşıları vardır. Hep de onların isimleri yazılmıştır. Biz 19 Mart'ın içinde bulunduğu haftaya İstanbul Barosu'na kayyum, İBB'ye kayyum, CHP'ye kayyum diye geldik. İBB kayyumunu yedi gün, yedi gece Saraçhane'deki yüce yürekli, cesur, genciyle, yaşlısıyla aslan gibi milyonlar püskürttü. Biz de olağanüstü kongre yaparak CHP'ye hazırladıkları kayyum planını püskürttük. Şimdi aynı darbe planını, bu ayın sonunda CHP'yle ilgili açılmış bir davada 'Kayyum olmadı, başka yöntemlerle partinin başından bizi uzaklaştırma' planlanlarını gece gündüz konuşuyorlar. Bütün arkadaşlara söylüyorum. Sonuç odaklı değil, süreç odaklıdır. Partiyi tartıştırmaya yöneliktir. Bükemedikleri bileği kırmaya yöneliktir. Buradan açıkça söylüyorum; CHP grubuyla, parti meclisiyle, 81 il başkanımızla, 973 ilçe başkanımız 2 milyon üyemizle buradayız.

"Biz kazanacağız, Erdoğan gidecek, CHP kalacak"

Atatürk'ün partisini ne kayyuma bırakırız ne yargı oyunlarıyla kimseye teslim ederiz. Biz buradayız kardeşim. Hodri meydan. Bir önceki kayyum karşı kafede oturuyordu 5'e 20 kala. Nasıl yolladıysak Atatürk'ün partisine seçim olmadan gelecek adamın 2 milyon üyemiz alnını karışlar. Nokta. Biz buradayız. Partimizin başındayız. 47 yıl sonra birinci partiyiz. Erdoğan'ın hedefiyiz. Dosta düşmana söylüyoruz ki; teslim olmayız. Biz kazanacağız, Erdoğan gidecek, CHP kalacak. Hodri meydan."

(SÜRECEK)