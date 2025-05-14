Özgür Özel: Çiftçilerin Emeği Değerli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tarladaki buğdaydan sofradaki ekmeğe uzanan her lokmada bir çiftçinin alın teri, emeği, sabrı var." ifadesini kullandı.

Özel, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Tarladaki buğdaydan sofradaki ekmeğe uzanan her lokmada bir çiftçinin alın teri, emeği, sabrı var. Ama ne yazık ki emeğinin karşılığını alamayan, mazotu, gübresi, tohumu ateş pahası olan çiftçiler bu topraklarda her geçen gün yalnız bırakılıyor. Biz bu düzeni değiştirmeye, üreticiyi koruyan, alın terini destekleyen bir Türkiye'yi birlikte yeniden kurmaya kararlıyız. Tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum."